«Милан» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на встречу Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Ювентус».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.



«В центральном матче 23-го тура Серии А нас ждёт северное дерби – «Милан» примет дома «Ювентус». В кои-то веки миланцы не являются в их встрече андердогами. Как раз-таки команда Пиоли сейчас выйдет на поле в статусе фаворита. Она идёт второй в чемпионате, а «Ювентус» совсем недавно вошёл в топ-5.

Где покажут матч «Милан» — «Ювентус»?

«Милан» снова смог навязать борьбу за скудетто. Сейчас он отстаёт от «Интера» с первой строчки всего на два очка. Однако у географического соседа команды Пиоли на одну игру меньше. Так что им необходимо обыгрывать туринцев здесь.



Не стоит брать в особое внимание последний матч «Милана» в чемпионате со «Специей». Тот проигрыш был, скорее, исключением из правил. Плюс очевидная ошибка арбитра не позволила команде Пиоли заработать очки в той встрече.



Италия может удивлять. Даже слабейшие команды чемпионата могут обыгрывать фаворитов. Но тут всё серьёзно. Играть «Милану» предстоит с грозным «Ювентусом». «Старая синьора» намерена вернуть себе место в Лиге чемпионов. Ранее клуб долго шёл за пределами еврокубковой зоны. Но вот он смог вернуться всё-таки.



Хотя назвать игру «Ювентуса» яркой нельзя. Клуб играет очень прагматично и зарабатывает очки с более слабыми соперниками. Так что мне ещё интереснее увидеть, как туринцы сыграют с одним из сильнейших клубов Серии А на данный момент.



Учитывая то, как «Милан» играет в этом сезоне, я думаю, он будет стараться доминировать на поле. Скорее всего, у него это получится. Надеюсь, что миланцы тут смогут победить, давно за них болею. Однако остановлюсь на прогнозе на голы. Не думаю, что игра будет закрытой. Предлагаю поставить на тотал больше 2.5 гола», — сказал Калиниченко.

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