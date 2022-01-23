«Челси» — «Тоттенхэм»: фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ
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23 января пройдёт матч чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом». Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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