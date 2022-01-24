Тейлор Фритц — Стефанос Циципаc: ставка Надежды Петровой на игру Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Тейлор Фритц – Стефанос Циципаc.



Ставка: ТБ 38 за 1.68.



«Оба теннисиста, как говорится, в полном расцвете сил. Американцу Тейлору Гэрри Фритцу – 24 года, он – 22-я ракетка мира. Грек Стефанос Циципас на год младше и он входит в топ-5 лучших теннисистов мира, занимая четвёртое место.



У Фритца был тяжелейший матч предыдущего круга с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Американец проявил характер и волю к победе. Уступая 1:2, он смог переломить ход матча и в итоге добиться победы, выиграв четвёртый и пятый сеты соответственно – 6:4 и 6:3. Всего для победы Фритцу потребовалось 3 часа и 16 минут.



Циципас одержал ожидаемую победу, правда, я думала, что она будет добыта несколько легче. А так, грек проиграл третий сет на тай-брейке, причем вчистую – 2:7. В сете, когда можно было решить судьбу матча, грек ни разу не вел в счёте. К слову, в четвёртом сете решающий розыгрыш мяча (на чужой подаче!) он выиграл всухую, доказав своё превосходство над соперником.



Между собой Фритц и Циципас сыграли четыре встречи, и пока в их противостояниях равновесие – 2:2. Последние две встречи, состоявшиеся в 2019 году на турнирах в Женеве и Париже, грек выиграл – 2:1 и 2:0. Сейчас фаворит Циципас, но я думаю, что в этом матче вполне могут быть сыграны все пять сетов. Наверняка дело дойдёт до тай-брейков, а потому поставила бы на тотал больше 38 геймов», — сказала Петрова.

Прогноз Надежды Петровой на матч Канепи — Соболенко.



Ибрагимович прокомментировал скандал, связанный с Джоковичем в Австралии.



Флавия Пеннетта: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад.