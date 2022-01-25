Эшли Барти — Джессика Пегула: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Джессика Пегула в четвертьфинале Australian Open — 2022.
Ставка: ТМ 20.5 за 1.65.
«Аманде Анисимовой удалось прервать какую-то невероятную серию Барти из выигранных подряд своих подач. Повела американка с брейком во втором сете, но не смогла удержать перевес. Несколько очень грубых ошибок всё испортили, особенно смэш в аут. С Барти играть очень тяжело. И оборону пробить сложно, а если смягчаешь игру, то Эш тут же перехватывает инициативу. Справа она может сразу же забить. Пока просто не видно, кто способен её остановить.
Джессика Пегула как-то незаметно пробралась в четвертьфинал. Особенно на неё не ставили. Матчи были не самые лёгкие. И теннис у американки такой, что не оставляет какого-то незабываемого впечатления. Но зато он приносит результат.
Но что Пегула будет делать против Барти, не представляю. У австралийки подача лучше, в стабильности она не уступит, ещё и замучает сменой вращения, атакует Эшли мощнее. Я предвижу очередную уверенную победу первой ракетки мира. Меньше 20,5 гейма девушки сыграют», — сказала Чакветадзе.
- 25 января 2022
-
11:00
-
10:00
- 24 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
- 22 января 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00