Евгений Кафельников дал прогноз на полуфинал Australian Open Циципас — Медведев

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников дал прогноз на полуфинальный матч Australian Open — 2022 в мужском одиночном разряде между Стефаносом Циципасом и Даниилом Медведевым. Игра пройдёт 28 января в Мельбурне.

Ставка: победа Даниила Медведева за 1.42.

Где покажут матч Циципас — Медведев?

«Даниил Медведев — фаворит в полуфинале Australian Open с Циципасом, причём фаворит с запасом. Эта игра может оказаться тяжёлой, но я не слишком в это верю. Думаю, полуфинал комфортно завершится в пользу Даниила Медведева», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В четвертьфинале Даниил Медведев в пяти сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады, хотя проиграл две стартовые партии. Стефанос Циципас в трёх сетах оказался сильнее Янника Синнера из Италии.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.

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