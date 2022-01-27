Стефанос Циципас — Даниил Медведев. Россиянин вспомнит былые обиды

28 января Стефанос Циципас и Даниил Медведев сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.40. На успех Циципаса можно поставить в букмекерских конторах за 3.26.

Где смотреть матч Циципас — Медведев?

Коэффициенты букмекеров на матч Стефанос Циципас — Даниил Медведев 28 января 2022 года

Аналитики считают, что матч Australian Open Стефанос Циципас — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.28. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча Australian Open Стефанос Циципас — Даниил Медведев (28.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии по теннису близится к завершению. Список возможных победителей становится всё короче. Четвертьфиналы позади, а это значит, что осталось всего четыре претендента на титул. Один из них — россиянин Даниил Медведев. 28 января первая ракетка России встретится с греком Стефаносом Циципасом.

К слову, у Даниила со Стефаносом идёт длительное противостояние. За четыре сезона теннисисты успели сыграть друг с другом восемь раз, в шести встречах сильнее оказался Медведев. Хотя последняя осталась за греком. В прошлом сезоне на турнире «Большого» шлема во Франции в четвертьфинале Циципас одолел россиянина всухую по партиям (6:3, 7:6 (7:3), 7:5).

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.

Правда, матч проходил на грунте, а, как известно, Даниил Медведев предпочитает хард. На предыдущем Australian Open россиянин (также в полуфинале) уверенно обыграл Циципаса. Уложился всего в три сета (6:4, 6:2, 7:5). Техничный Циципас больше любит травяное покрытие. Хотя и на харде может показать очень хороший результат.



В Австралии уже обыграл профильного грунтовика Микаэля Имера (6:2, 6:4, 6:3), молодого аргентинца Себастьяна Баэса (7:6, 6:7, 6:3, 6:4) — 95-ю ракетку мира. Также прошёл ещё одного профильного грунтовика — 56-ю ракетку мира Бенуа Пэра (6:3, 7:5, 6:7, 6:4). Дальше пошли соперники покрепче. С 22-й ракеткой мира — американцем Тейлором Фритцем — пришлось повозиться (4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4).

Последним соперником стал Янник Синнер, которого удалось на удивление легко обыграть со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Всего за 2 часа 5 минут. Причём матч ненадолго был прерван из-за дождя, но после продолжения ситуация на корте не поменялась — Циципас доминировал. После победы грек в пятый раз за свою карьеру добрался до полуфинала ТБШ. Скажем честно, Синнер был совсем плох. Но в этом точно есть заслуга Стефаноса.

Губерниев: Медведеву любой оппонент по плечу.

Сразу за встречей Синнера и Циципаса начался завораживающий матч Оже-Альяссим — Медведев, который продлился аж 4 часа 42 минуты. За это время Даниил сотворил маленький подвиг — отыгрался со счёта 0-2 по партиям и победил. В полуфинале россиянина уже ждал Стефанос, для которого встреча с Янником получилась, скорее, разминочной.

Даниил, в отличие от предстоящего соперника, провёл крайне сложный матч. Причём как в физическом, так и в эмоциональном плане. При этом россиянин имеет меньше времени на восстановление. А это серьёзное преимущество для грека. При таких раскладах вполне можно ждать упорную очную борьбу и проверить тотал больше 37.5 гейма за 1.68.



С другой стороны, спортсмены часто играли друг с другом, прекрасно знают слабые и сильные стороны. Однако Медведев, на наш взгляд, фаворит. Сейчас он находится в отличной форме, нацелен на титул. Ко всему прочему, имеет положительную статистику в очных противостояниях. Не стоит забывать и о непростых отношениях спортсменов.

Довольно давно между россиянином и греком разгорелся конфликт. На данный момент, кажется, всё нормализовалось, но для Даниила матчи со Стефаносом крайне принципиальны. Думаем, он сумеет победить, хотя лёгкой прогулки, как было в том сезоне, ждать уже не придётся. Мы бы взяли ставку «П2 + тотал больше 32.5 гейма» за коэффициент 1.95. Циципас, видимо, преодолел последствия травмы и разобрался с локтем, но остановить Медведева на харде ему будет невероятно сложно.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Стефанос Циципас — Даниил Медведев 28 января 2022 года

У Даниила Медведева есть отличная возможность повторить полуфинал АО прошлого года. На наш взгляд, он ею воспользуется. Россиянин готов не только физически, но и ментально. В предыдущих раундах он это доказал — с характером и волей к победе полнейший порядок. Циципас же вышел в полуфинал ТБШ в пятый раз за всю карьеру, но на пути особо сильных соперников не встречал. Даня выйдет в финал, хотя придётся снова показать характер.



Ставка: победа Медведева и тотал больше 32.5 гейма за 1.95.

Какой канал покажет матч Циципас — Медведев?

Прогноз Евгения Кафельникова на матч Циципас — Медведев.

Тренер Надаля: мы не говорим о 21-м титуле ТБШ, но мечтаем об этом.