Испания — Дания: прогноз Александра Петельчица на матч чемпионата Европы по гандболу

Профессиональный каппер Александр Петельчиц дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу Испания — Дания.



Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 24.5 за 1.72.



«Полуфинал, в котором букмекеры не сомневаются в успехе звёздных скандинавов, и для действующих чемпионов Европы, по их мнению, турнир завершится разгромом и матчем за бронзовые награды. Обновлённые пиренейцы «были биты» норвежцами за тур до окончания основного раунда, параллельно потеряв завидную серию из 19 матчей без поражений на всех матчах чемпионатов Европы.



Но здесь очень многое будет зависеть от темпа скандинавов, ведь если они не будут изменять себе и пойдут в «быстрый центр», то шансы у испанцев прибавляются, ведь бежать они могут — это было видно по всему турниру. Считаю, что вряд ли Хорди Рибера станет выбирать тактику как с норвежцами, понятно, что у обеих сборных топовые голкиперы, но букмекеры видят от датчан сверхрезультативный гандбол. Все из-за того, что тройка лидеров датчан в последнем туре отдыхала на скамейке и не выходила на площадку.



В качестве ставки на игрока я беру правого полусреднего венгерского «Веспрема» Хорхе Пено Македу, ведь он является одним из лидеров по нахождению на площадке, плюс он левша, которых в каждой сборной очень мало», — сказал Петельчиц.

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