Райан Бейдер — Валентин Молдавский: ставка Александра Емельяненко на бой Bellator 273

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился прогнозом на бой Райан Бейдер — Валентин Молдавский.

Ставка: Валентин Молдавский победит за 1.45.

«Валя готовил брата к бою с Джонсоном, они хорошо поработали вместе — результат налицо. Валя — хороший боец, у которого есть будущее в Беллаторе.

Где смотреть бой Бейдер — Молдавский?

Он сам легко расправился с Джонсоном в прошлом году, поэтому наверняка хорошо готов и к бою с Бейдером. Мне кажется, ему не так интересен оппонент, сколько важен пояс, который он получит за победу.



Бейдер уже явно сдулся. Он не тот, что был раньше. Слишком много ошибок допускает, много пропускает ударов и лезет в невыгодные размены. Валя с ним должен расправиться в своём стиле, использовать борьбу, где-то хитрить. Но думаю, что в этом бою победитель очевиден».

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