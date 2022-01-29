Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: фрибет 1000 рублей к финальному матчу Australian Open
Поделиться
Финал Australian Open – в это воскресенье! Ты подаёшь как Даня Медведев или бьёшь на вылет как Рафа Надаль? Проверь свою подачу и получи бонус от нашего партнёра — букмекера Фонбет. Чтобы получить фрибет 1000 рублей, выполни следующие действия.
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет, идентифицируйся и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен автоматически в приложении Фонбет после выполнения условий.
Комментарии
- 29 января 2022
-
17:30
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
10:17
-
09:30
-
08:30
-
00:45
- 28 января 2022
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
Партнерский контент