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Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: фрибет 1000 рублей к финальному матчу Australian Open

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: фрибет 1000 рублей к финальному матчу Australian Open
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Финал Australian Open – в это воскресенье! Ты подаёшь как Даня Медведев или бьёшь на вылет как Рафа Надаль? Проверь свою подачу и получи бонус от нашего партнёра — букмекера Фонбет. Чтобы получить фрибет 1000 рублей, выполни следующие действия.

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет, идентифицируйся и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет 1000 рублей будет доступен автоматически в приложении Фонбет после выполнения условий.

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