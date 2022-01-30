Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на финал Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала прогноз на финал Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.
Ставка: победа Медведева за 1.55.
Где покажут матч Надаль — Медведев?
«Пятая ракетка мира против второй. Оба теннисиста в четвертьфинале испытали куда больше проблем, чем в полуфинале. Надаль выбил Шаповалова в пяти сетах, Даниил оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима. Рафа отыграл более четырёх часов, Медведев — почти пять.
В полуфинале Надаль обыграл итальянца Берреттини, а Медведев дожал Циципаса. Матчи длились чуть больше двух с половиной часов. Словом, и у Надаля, и у Медведева на дорогу в финал сил затрачено немало. Единственная разница — в возрасте. Полагаю, что Даня быстрее восстановится – он ведь на 10 лет младше.
Мотивация у россиянина запредельная. Он впервые в карьере может стать первой ракеткой мира. И этим шансом надо воспользоваться. Последний очный поединок Медведев выиграл, он знает, как играть против Рафы. Считаю Даню небольшим фаворитом. Очень хочу, чтобы Медведев победил».
Эксперты оценили шансы Надаля обойти Джоковича и Федерера по победам на ТБШ.
Тарпищев рассказал, сколько времени потребуется Медведеву для восстановления после АО.
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