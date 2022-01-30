Медведев — Надаль: прогноз Евгения Кафельникова на финал Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии против Рафаэля Надаля.
Ставка: победа Медведева с форой (-1.5 по сетам) за 2.08.
По какому каналу покажут матч Надаль — Медведев?
«Медведеву надо просто играть так, как было до этого. Надаль не успевает физически по скорости. Из-за этого он много играет резаными с двух рук. Он не успевает подойти к мячу. Уверен, что Надаль не выдержит темпа Медведева. Физически его не хватит.
Медведев сильнее Надаля. Не сомневаюсь, что Даня выиграет максимум в четырёх сетах. Испанец не выдержит игру на таком уровне в течение нескольких часов. Шансы Медведева — 75 на 25, надо душить темпом. Даня это умеет, тогда Надаль не будет успевать. Медведев хорошо умеет разводить по разным углам», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ставка Софьи Тартаковой с коэффициентом 3.60 на матч Медведев — Надаль.
«Он будто идеальный человек». Как Медведеву победить Надаля?
Виландер назвал условие, при котором Медведев может уступить Надалю в финале AO-2022.
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