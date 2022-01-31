«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз Вячеслава Грозного на матч Кубка Франции

Известный тренер Вячеслав Грозный дал прогноз на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца».



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.52.



«Во Франции кубковая сетка известна давно и, безусловно, именитый «ПСЖ» жаждет завоевать все титулы и кубки, в которых он участвует. Это правильно и очень нормально. Сейчас их соперник «Ницца». В 1/4 финала в случае победы их соперником будет «Версаль», который обыграл «Тулузу». В полуфинале парижане видят «Марсель», а в финале они видят, вероятнее всего, «Монако». Вот так они смотрят на Кубок. Да и я бы так смотрел!

Серхио Рамос снова получил травму и не поможет «ПСЖ» в ближайшей игре.

В 1/8 финала парижанам предстоит сыграть с их ближайшим преследователем «Ниццей», которая отстает от ПСЖ на 11 очков. «Ниццу» возглавляет 55-летний Кристоф Галтье. Этот специалист в том сезоне привел к чемпионству «Лилль». А сейчас он успешно работает в «Ницце».



Кстати, 1 декабря в Париже «Ницца» сыграла с «ПСЖ» вничью 0:0. А свою предыдущую команду «Лилль» Галтье с «Ниццей» обыграл 4:0. Он амбициозный тренер! Ему стоит отдать должное. Человек умеет работать и создавать команды.



Из игроков «Ниццы» я отмечу датчанина Дольберга, опытного бразильца Данте и француза Сидибе. Также выделю ребят, которые перешли в «Ниццу» из Эредивизи, а именно Росарио и Стенгса. И хороший у них польский вратарь Марцин Булка, который арендован у «ПСЖ». Есть ещё Клюйверт и ряд других талантливых игроков.



Нет смысла говорить о составе «ПСЖ», так как все и всех давно прекрасно знают. В одну команду собирают звезд первой величины не для того, чтобы наслаждаться экскурсиями по Парижу и любоваться «Эйфелевой башней». Конечно, парижане – фавориты и они обязаны это подтверждать в каждом матче. Лично мне хочется видеть в матче интригу с дополнительным временем. Но, думаю, «ПСЖ» решит все вопросы в основное время», — сказал Грозный.

Где покажут матч «ПСЖ» — «Ницца»?

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца»: без Неймара парижане предсказуемы.

Окружение Бэйла просит его уйти из «Реала».