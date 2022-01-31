Эксперты назвали фаворита Кубка Африки перед полуфиналами

На Кубке африканских наций в Камеруне завершились четвертьфиналы. Борьбу за трофей продолжают четыре сборные. Букмекерские конторы обновили линию на победителя турнира перед стартом полуфиналов.

Кубок Африки: кто с кем сыграет в полуфинале, где смотреть.

Фаворитом считается сборная Сенегала. Заключить пари на «львов таранги» предлагается с коэффициентом 2.30: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2300 рублей. Если Кубок Африки выиграет любой другой участник, зайдёт коэффициент 1.55.

Вторым в списке претендентов идёт команда Камеруна. Шансы хозяина турнира оценены в 3.00. Если «неукротимые львы» не смогут победить, сыграет коэффициент 1.34.

Следом идёт сборная Египта (5.00). Явным аутсайдером считается команда Буркина-Фасо, поставить на которую предлагается за 11.0.

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