Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита Кубка Африки перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворита Кубка Африки перед полуфиналами
Комментарии

На Кубке африканских наций в Камеруне завершились четвертьфиналы. Борьбу за трофей продолжают четыре сборные. Букмекерские конторы обновили линию на победителя турнира перед стартом полуфиналов.

Кубок Африки: кто с кем сыграет в полуфинале, где смотреть.

Фаворитом считается сборная Сенегала. Заключить пари на «львов таранги» предлагается с коэффициентом 2.30: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2300 рублей. Если Кубок Африки выиграет любой другой участник, зайдёт коэффициент 1.55.

Вторым в списке претендентов идёт команда Камеруна. Шансы хозяина турнира оценены в 3.00. Если «неукротимые львы» не смогут победить, сыграет коэффициент 1.34.

Следом идёт сборная Египта (5.00). Явным аутсайдером считается команда Буркина-Фасо, поставить на которую предлагается за 11.0.

Эксперты назвали шансы сборной России стать чемпионом Европы по мини-футболу.

Азмун обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Байер».

Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу введения Fan ID.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022