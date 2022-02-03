Россия — Украина: прогноз Вячеслава Колоскова на полуфинал чемпионата Европы по футзалу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сделал прогноз на полуфинал чемпионата Европы по футзалу Россия — Украина.

Ставка: победа Украины с форой (+2.5 гола) за 1.62.

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«Сойдутся две мини-футбольные команды, а не страны. Страны, слава богу, пока не сходятся. В четвертьфинале была Грузия — тоже не самая дружественная страна. Надо делать акцент на сильных и слабых сторонах соперника. С этой командой надо сыграть хорошо с точки зрения тактики, физики и характера. Думаю, игра будет тяжёленькая.



Наши не играли в последних матчах так нагло, как могут. Важно не перекачать игроков политикой, не зацикливаться на ней, а сыграть нагло, первым номером. Нужно подавить соперника. Если начнём бояться, то ничего хорошего не будет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ставка на матч Украина — Россия с коэффициентом 2.20.

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