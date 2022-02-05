«Челси» — «Плимут»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/16 финала Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Плимут».

Ставка: победа «Челси» с форой (-2.5) за 1.65.

«Аристократы» ставят перед собой задачу выиграть во всех турнирах, в которых принимают участие. В АПЛ пока что отставание от лидера ощутимое, но они всё равно идут на ведущих ролях. Например, в предыдущем туре без каких-либо проблем разобрались с «Тоттенхэмом» (2:0).

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«Плимут» выступает только в Первой лиге и даже там занимает лишь седьмую строчку, правда, борьба за повышение до Чемпионшипа в самом разгаре. В прошлой стадии национального Кубка команда смогла дожать «Бирмингем» (1:0, ДВ) только в дополнительное время, хотя перевес был ощутим.



По моему мнению, в этой паре всё достаточно очевидно, дальше пройдёт лондонский клуб. Хозяева имеют очень мощный коллектив, и даже резервисты будут на голову сильнее сегодняшнего оппонента, перевес в классе серьёзный.



Думаю, что ещё и выездной статус матча помешает гостям показать свою игру. Скорее всего, «Челси» быстро забьёт пару мячей и доведёт дело до разгромной победы».

Кафу: сейчас футбол однообразен и роботизирован. Просто ждёшь, что скажет машина.

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