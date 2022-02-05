«Интер» — «Милан»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч 24-го тура Серии А

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: «Интер» победит за 1.85.

«Чёрно-синие занимают лидирующую строчку в Серии А на сегодняшний день и продолжают набирать обороты. Дома так и вовсе нет ни одного поражения в текущем розыгрыше. В прошлой встрече они на классе разобрались с «Венецией» (2:1), пусть и забили последний мяч в самой концовке.

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«Россонери» тоже бьются за чемпионский титул, правда, отстают от сегодняшнего оппонента на четыре балла. Как ни странно, они сильны именно гостевыми играми, поскольку три из четырёх поражений были в родных стенах. Прошлая игра с «Ювентусом» прошла почти без моментов и закончилась 0:0.



На мой взгляд, в этом противостоянии сильнее окажется «Интер». Мне он ближе и по игре, и по составу. Видно, что коллектив уже сыгрался и, как машина, стремится к чемпионскому титулу, остановить его будет крайне сложно.



К тому же «Милан» начинает буксовать, поскольку в двух предыдущих встречах потерял очки. На этом стадионе клуб потерпел три поражения из четырёх предыдущих, почему-то здесь игра не идёт».

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