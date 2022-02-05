«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко на матч своего бывшего клуба

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Брайтон».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.95.
«Шпоры» как-то неоднозначно играют в нынешнем сезоне. Они уже успели вылететь из Кубка лиги, да и поражение от «Челси» со счётом 0:2 в прошлом туре регулярного первенства опустило их на седьмую строчку, хотя клуб вне зоны еврокубков лишь по дополнительным показателям.
Конте: мне не нравится говорить о борьбе за место в ЛЧ, хочу выиграть чемпионат.
«Альбион» не проигрывает уже на протяжении семи игр, причём в последних играх соперники были весьма грозные — по 1:1 против «Челси» и «Лестера». Это подняло коллектив, ставящий задачу сохранить прописку в АПЛ, на промежуточную девятую позицию с 30 баллами.
По моему мнению, продолжить удивлять гостям будет сложно, всё-таки класс команды будет ниже сегодняшнего оппонента. К тому же вряд ли получится держать столь высокую планку, прошлые игры были энергозатратными.
На мой взгляд, «Тоттенхэм» возьмёт и без проблем пройдёт в следующую стадию. Бороться за высокие места в АПЛ сложно, зато в национальном Кубке клуб вполне может реабилитироваться, состав позволяет».
«Магия Кубка Англии. Мы в восторге». Тренер «Мидлсбро» — о победе в матче с «МЮ».
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Кардифф»: Клопп спокойно пройдёт дальше.
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