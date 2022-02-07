Анфиса Резцова дала прогноз на женскую индивидуальную гонку зимней Олимпиады в Пекине

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова дала прогноз на женскую индивидуальную гонку на 15 км на ОИ-2022 в Пекине. Тренерский штаб включил в число участниц гонки Кристину Резцову.

Ставка: Кристина Резцова не попадёт в топ-7 за 1.25.

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«Честно говоря, я бы хотела, чтобы Кристина пропустила индивидуальную гонку. Ей на Олимпиаде и так предстоит много стартов, а здесь высота. По-хорошему, Крис надо передохнуть. У неё нестабильная стрельба, а там четыре рубежа, за каждый промах добавляется по минуте.

В индивидуалке будет тяжело бороться за медали. Надеемся на лучшее, на медали, но посмотрим, конечно. Желаю девчатам и ребятам удачи и всего наилучшего», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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