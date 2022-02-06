Биатлон на ОИ-2022, женская индивидуальная гонка. Ждём вторую медаль в Пекине!

На Олимпиаде в Пекине 7 февраля состоится женская индивидуальная гонка по биатлону на 15 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеет Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают за коэффициент 5.20.

Состав женской сборной России на индивидуальную гонку ОИ-2022.

Женская индивидуальная гонка на ОИ-2022: коэффициенты букмекеров (07.02.2022)

В тройку фаворитов также входят сёстры Эльвира (7.20) и Ханна (7.90) Эберг из Швеции. Следом идут итальянка Доротея Вирер (9.70) и Динара Алимбекова из Беларуси (12.00). За ними в списке претендентов находится австрийка Лиза Тереза Хаузер (14.00). Заключить пари на Кристину Резцову можно за 28.00, а на Ульяну Нигматулину — за 50.00.

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 7 февраля 2022 года

Первая же гонка на Олимпиаде в Пекине принесла сборной России по биатлону медаль. Ульяна Нигматулина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов положили бронзу в общий зачёт. Однако смешанная эстафета — это только начало. Всё самое интересное впереди. 7 февраля пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км.

Здесь можно будет понаблюдать за противостоянием конкретных спортсменов. Букмекеры предлагают проследить за парой Светланы Мироновой и Иды Льен. Если россиянка финиширует быстрее, сыграет коэффициент 1.72. Если норвежка — 2.00. В целом, ставка на Светлану выглядит интересно.



На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Ида пришла 77-й, в то время как Светлана — 25-й. В итальянском Антхольце норвежке удалось улучшить результат, добыла 58-е место. С другой стороны, это всё только потому, что большинство сильных соперников не участвовали, дабы сэкономить силы и лучше подготовиться к Олимпиаде.



Марте Рёйселанд, например, вообще пропустила весь этап в Антхольце. Миронова, кстати, тоже не стала исключением. Россиянка также решила не участвовать в последнем этапе Кубка мира перед Олимпийскими играми. Было время на отдых и подготовку к индивидуальной гонке. Конечно, Ида превосходит Светлану в скорости.

Однако главное отличие индивидуальной гонки от других заключается в отсутствии штрафных кругов. За каждый промах спортсмен получает дополнительную минуту времени. А на рубеже, которых, кстати, будет четыре, Миронова гораздо точнее. У россиянки 88% на стойке и 77% — на лёжке. Против 84% и 65% соответственно у норвежки.

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Разница заметна, вполне можно рискнуть. Оценить состояние Мироновой сложно, но, если судить по видео с тренировок, Светлана готова отлично. Лёгкость в движениях, порядок со скоростью. Стрельба в таких условиях — практически лотерея, но ногами россиянка готова бороться.

Если с этой парой всё понятно, то есть и более интригующий междусобойчик. На ставку «Резцова финиширует быстрее Симон» идёт коэффициент 2.15, в то время как на то, что Симон будет выше Резцовой, — всего 1.62. В индивидуальной гонке в Эстерсунде француженка пришла 72-й, совершив целых шесть промахов.



Россиянка же прибежала к финишу восьмой, допустив всего один промах. Но это была дебютная гонка в сезоне, что можно считать полноценным оправданием. Ведь сейчас Симон занимает 12-ю строчку общего зачёта в Кубке мира и имеет фору перед Резцовой, которая находится на 13-м месте, в 28 очков. По статистике Резцова быстрее, а в стрельбе они равны.



Пожалуй, здесь очень многое будет зависеть только от стрельбы. При этом при равном количестве ошибок на рубеже у Резцовой будет немного больше шансов на победу, поскольку на лыжне она чуть быстрее. К тому же это хорошая попытка исправиться за смешанную эстафету, где Кристина бежала второй, но допустила пять промахов.

Делать ставки на победителей и призёров сложно. Смешанная эстафета показала, насколько важна будет удача: можно подойти на рубеж в сильный порыв и получить 2-3 лишних минуты на ровном месте. Отметим лишь, что шансы побороться за медали у россиянок в этой гонке должны быть.

Зимняя Олимпиада, прогноз на женскую индивидуальную гонку по биатлону в Пекине 7 февраля 2022 года

Сборная России порадовала первой медалью, но останавливаться на этом никто не собирается. В женской индивидуальной гонке у Светланы Мироновой есть отличная возможность обойти норвежку Иду Льен. На рубеже россиянка намного точнее, что крайне важно для индивидуалки. Также ждём хорошего выступления от Кристины Резцовой, которая опробовала трассу на этой Олимпиаде в боевых условиях.



Ставка: Миронова выше Льен за 1.72.

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Прогноз на женскую индивидуальную гонку с коэффициентом 5.20.