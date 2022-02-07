«Атлетик» — «Эспаньол»: во сколько играют, где смотреть и какой прогноз

7 февраля на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 23-го тура чемпионата Испании между местным «Атлетиком» и «Эспаньолом». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Эспаньола» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.
Букмекеры считают, что матч «Атлетик» — «Эспаньол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.06.
Ставка на матч «Атлетик» — «Эспаньол»: голов хватит на всех.
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