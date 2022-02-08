Петтер Нортуг сделал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг дал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках.
Ставка: Йоханнес Клебо выиграет золото за 1.42.
«Давайте признаем, что Александр Большунов заслужил победу в скиатлоне. Хотя мы, естественно, надеялись на иной исход. Теперь нас ждёт спринт. Я хорошо знаю спринтеров сборной Норвегии. Они умеют превращать неудачи в источник мотивации. И в первую очередь речь про Йоханнеса Клебо.
ОИ-2022, мужской спринт: во сколько начало, по какому каналу покажут?
Мне кажется, что Клебо вернётся после неудачи в скиатлоне и возьмёт золото в спринтерской гонке. Его партнёры по сборной Норвегии тоже способны показать результаты, к которым мы привыкли по ходу сезона.
Думаю, после скиатлона Клебо будет сконцентрирован и разозлён. А в таком состоянии его очень сложно превзойти в спринте. Считаю, что неудача в скиатлоне поможет Клебо показать максимум в спринте, добавит ему злости. Клебо — победитель по натуре. Он не может быть доволен первой гонкой в Китае. И сделает всё, чтобы забрать золото», — цитирует Нортуга TV2.
Состав мужской сборной России по лыжным гонкам на спринт.
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