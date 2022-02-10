Финляндия – Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Финляндия – Словакия.



Ставка: победа Финляндии за 1.42.



«Мне одному кажется, что разница потенциалов между финнами и словаками из-за отсутствия на Олимпиаде энхаэловских игроков не изменилась ни на йоту? В принципе, в этом матче почти все понятно, и было бы понятно совсем без «почти», если бы он не был первым для обоих соперников. А все основные неожиданности в больших турнирах и приходятся на первые матчи, когда все команды только вкатываются, а хоккеисты еще привыкают друг к другу.

Финляндия — Словакия: когда начало, где покажут?

У финнов с этим попроще. Потому что все схемы, особенно оборонительные, намертво вбиты в голову игрокам еще на стадии детского хоккея. Поэтому можно не сомневаться, что в одинаковых ситуациях и Юусо Хиетанен, и Оливер Каски станут действовать совершенно идентично, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. У словаков, как и у нас, организационного раздолбайства при стандартах несколько больше. Что, в принципе, и не позволяет словацкой команде регулярно добиваться приличных результатов.



В общем, в идеальных условиях финны должны словаков укатывать и умучивать, быть может, даже и всухую, поскольку забивать у братьев-славян особо некому. Но, поскольку стартовый матч Олимпиады не может дать идеальных условий по определению, неожиданности возможны, хоть лично я не взялся бы играть именно на них вследствие их полной неопределенности.



Поэтому ставлю на скромненькую, в одну-две шайбы, победу горячих финских парней, которым придется нелегко. Но они будут весь матч постепенно сдавливать словаков, как удав антилопу, и в итоге их все-таки задушат. Причем сумеют при этом уложиться в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз на матч Дания — Россия: на чемпионский хоккей совсем не похоже.

Ставка на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 2.85.

Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Финляндия — Словакия.