Вячеслав Фетисов сделал прогноз на матч Россия — Дания на зимней Олимпиаде в Пекине

Экс-хоккеист сборных СССР и России Вячеслав Фетисов сделал прогноз на матч Россия — Дания на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ставка: победа сборной России с форой (-2.5) за 2.10.

«Какие вообще могут быть сомнения в победе россиян над датчанами? Сборная России уверенно выиграет и займёт чистое первое место в группе, вот увидите.

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Да, со Швейцарией мы показали не лучший хоккей. Но думаю, что, если мы выиграем все матчи на Олимпиаде со счётом 1:0, все будут более чем довольны. Вообще неважно, с каким счётом Россия выигрывает. Главное — качественный и красивый хоккей.

Считаю, что с каждой новой игрой уверенности станет только больше, сборная России пойдёт по нарастающей. Верим в наших русских парней и болеем за них всей душой!» — сказал Фетисов.

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