Экс-хоккеист сборных СССР и России Вячеслав Фетисов сделал прогноз на матч Россия — Дания на зимней Олимпиаде в Пекине.
Ставка: победа сборной России с форой (-2.5) за 2.10.
«Какие вообще могут быть сомнения в победе россиян над датчанами? Сборная России уверенно выиграет и займёт чистое первое место в группе, вот увидите.
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Да, со Швейцарией мы показали не лучший хоккей. Но думаю, что, если мы выиграем все матчи на Олимпиаде со счётом 1:0, все будут более чем довольны. Вообще неважно, с каким счётом Россия выигрывает. Главное — качественный и красивый хоккей.
Считаю, что с каждой новой игрой уверенности станет только больше, сборная России пойдёт по нарастающей. Верим в наших русских парней и болеем за них всей душой!» — сказал Фетисов.
Игрок сборной Дании по хоккею Йенсен дал прогноз на матч с Россией на ОИ-2022.
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