Россия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Олимпиады по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия – Чехия.

Ставка: победа сборной Чехии за 3.78.

«К середине группового турнира выкристаллизовалось ощущение, что в Пекине мстят Национальной хоккейной лиге. Мол, вы не прислали лучших игроков, а мы не дадим играть в хоккей. Потому что в хоккей пока играют только сборные США, Канады и немного Финляндии, а остальные играют в антихоккей, мучая себя, соперников, своих и чужих болельщиков.

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Что касается нашей сборной, то наиболее выдающимся в ней считаю выкрик Сергея Федорова: «Не надо креативить». Как можно требовать от команды того, что она и так не делает, поскольку не умеет, я не знаю. Но пока вижу, что мы играем в тот хоккей, в который от полной безнадеги играли в Лиллехаммере-94. Тогда это закончилось для нашего хоккея первой в его истории безмедальной Олимпиадой. Правда, потом такие олимпиады пошли для нас чередой, поэтому история та никого ничему не научила. А зря.



Наша команда, дважды отскочив, досрочно заняла первое место в группе, и теперь предстоящий матч с чехами нам по барабану, чем мы непременно воспользуемся. И раз его можно будет проиграть, то непременно проиграем. А поскольку из всех команд, занявших в своих группах первые места, мы будем худшими, то получим третий номер в общем рейтинге и, скорее всего, тех же самых чехов или швейцарцев в четвертьфинале. На чём наш Пекин и закончится.



Но это ещё впереди, а пока я постараюсь обосновать, почему же мы проиграем чехам. Да потому, что мы в Пекине играем в чешский хоккей. Вот только чехи в него играют уже сто лет, а мы под руководством двух великих форвардов только начали. А копия, как известно, всегда хуже подлинника. Кроме того, чехи давно уже научились играть по плану «Б», если соперник им это позволяет. А у нас такого плана «Б» вовсе не существует, раз уж мы умудрились сыграть от обороны, а где-то даже тупо на вынос со Швейцарией и Данией. Поэтому чехи будут в своей тарелке и чувствовать себя как рыба в воде, а где будем мы – спросите у Жамнова.



Иными словами, ничего нового для нашей группы не случится. Еще один «нижний матч», где соперники на двоих вряд ли забросят больше трёх шайб. Но при этом чехи всё-таки забьют на одну или даже на две шайбы больше и победят в основное время. Вы скажете, что я жестокий человек, и я полностью с вами соглашусь. Сам ужасно хочу, чтобы наши вынесли чехов с грохотом, под фанфары и ногами вперёд, но с нынешней нашей командой предпосылок к этому нет. И других прогнозов у меня для вас нет».

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