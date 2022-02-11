Россия — Чехия, Олимпиада-2022. Теперь можно и в хоккей поиграть

12 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Чехия. Начало встречи — в 16:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.82, успех сборной Чехии идёт за 4.00.

Какой канал покажет матч Россия — Чехия?

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Россия — Чехия 12 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Чехия 12 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут идёт за 1.83. Вероятность серии буллитов оценена экспертами за 8.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

Россия — Чехия: прогноз на матч Олимпиады по хоккею (12.02.2022)

Олимпийские игры в самом разгаре, в женском хоккее стартуют матчи на вылет, а у мужчин подходит к концу групповой этап. На 12 февраля запланированы четыре встречи. Отдельное внимание уделим игре сборных России и Чехии, которая пройдёт на льду стадиона «Национальный» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 16:10 мск.

Сборная России уже сыграла две встречи. Накануне одолела сборную Дании (2:0), а до этого вырвала победу у Швейцарии (1:0). Пока без пропущенных шайб, и в этом заслуга Ивана Федотова. Однако всё ещё есть проблемы с реализацией. В первом матче повезло с рикошетом. Во втором моментов уже было достаточно, только забросить удалось лишь дважды.

Соперник удалился пять раз, но и это преимущество российская сборная не реализовала. Перебросала оппонента в два раза — 33 против 16 в створ. Молодцы, что побеждают, только по-прежнему молчит первая тройка. Результат снова добыт третьим звеном. Антон Слепышев и Кирилл Семёнов набрали по два балла за две игры. Павел Карнаухов отметился голом, а Дмитрий Воронков записал на свой счёт передачу. На этом всё.

Сборная Чехии пока на турнире идёт не очень. Сперва неожиданно проиграла Дании (1:2), а накануне с трудом переиграла Швейцарию по буллитам (2:1 Б). Хотя удалений у чехов набралось прилично за матч. Суммарно на 10 минут. В серии буллитов Давид Крейчи принёс победу, что позволило занять третье место. В активе два балла. Россия же лидирует с шестью.

В личных встречах Россия, к слову, тоже имеет перевес. За последние 10 битв лишь в трёх Чехия одержала верх. Так что фаворит в предстоящем противостоянии виден явно. Хотя обе сборные на турнире выступают без огня, даже скучновато. У россиян хоть и есть две победы, но яркой игрой это довольно трудно назвать при всём желании.

Капитан сборной Дании: Россия просто лучше, чем мы, и это факт.

Отдать должное стоит разве что голкиперу. Иван Федотов пока выглядит крайне надёжно. Он уверен в себе. А вот нападение снова не блещет. Впрочем, как и у чешской команды. Поэтому в данном противостоянии ждать сверхрезультативности явно не стоит. Хотя и очень хочется, чтобы российские звёзды наконец-то показали свой уровень. Раз продолжает приносить результат третье звено, может, состав поменять?

Конечно, у Чехии проблем тоже много. Бросают по воротам прилично, но реализация хромает. Да и состав собран был перед самим турниром, сыгранности как таковой нет, хотя вытащить победу удалось во втором матче. В целом же сборная России выглядит интереснее, более сбалансированно. Однако Алексею Жамнову точно нужно поговорить со звёздами.

С другой стороны, мы бы всё равно проверили лобовую победу российской команды. Во-первых, она пока выигрывает исключительно в основное время и не пропускает. То есть результат есть. Во-вторых, чехи тоже остались без представителей НХЛ, а при тех же раскладах на Евротуре у россиян получалось довольно просто выигрывать. На двух этапах две победы со счётом 5:2.

Конечно, говорить о какой-то высокой результативности на этот раз сложно. С этим надо поработать. И всё же добыть третью победу подряд на Олимпиаде подопечным Алексея Жамнова вполне по силам. Тем более что на отдых у них было времени чуть больше, чем у оппонента. Это тоже должно иметь свой вес. Может, хотя бы сейчас, когда досрочно вышли в четвертьфинал, они раскроются.

Россия — Чехия: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею 12 февраля 2022 года

Сборная России идёт без поражений, но удовольствия от игры мало. Пока радует только результат. Впрочем, сборная Чехии с трудом переиграла Швейцарию, пока тоже имеет значительные проблемы в нападении. При этом в личных встречах Россия имеет явный перевес, да и состав подобран более мастеровитый. Конечно, вряд ли будет так же весело, как на Евротуре, но выиграть россияне могут.

Ставка: победа России в основное время за 1.82.

Ещё один прогноз на матч Россия — Чехия: наконец-то увидим голы!

Жамнов: от первого звена мало угроз, надо разобраться.

Александр Кожевников: если бы проиграли Дании, то надо было уезжать с Олимпиады.