Дания — Россия: фрибет 2000 рублей к матчу 1/4 финала Олимпиады-2022
Поделиться
16 февраля пройдёт матч 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Дании. Начало — в 09:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 14 февраля 2022
-
20:54
-
20:43
-
19:32
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
Партнерский контент