Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Канада: фрибет 2000 рублей к матчу 1/4 финала Олимпиады-2022

Швеция — Канада: фрибет 2000 рублей к матчу 1/4 финала Олимпиады-2022
Комментарии

16 февраля пройдёт матч 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира между сборными Швеции и Канады. Начало — в 16:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022