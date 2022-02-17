«Аталанта» — «Олимпиакос»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы в Бергамо

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» – «Олимпиакос».
Ставка: ТБ 3 за 2.15.
«Думаю, тут многим фаворит очевиден. Хотя, смотря на последние матчи «Аталанты», не сильно кажется, что она является 100% фаворитом здесь. Клуб не выигрывает уже в пяти матчах кряду. Но за это время бергамаски только один раз встречались со слабым соперником — «Кальяри» (1:2). Во всех остальных матчах с топами команда Гасперини не смогла победить.
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Так что, мягко говоря, в последнее время «Аталанта» играла не так, как ей бы хотелось. Со всеми лидерами в составе клуб играет очень уверенно. Однако часто бергамаски заканчивают матчи вничью. Сейчас у них также есть несколько ключевых игроков в лазарете. Итальянский чемпионат сейчас довольно непредсказуем. Многие команды там играют в красивый, атакующий футбол. В их число несколько лет назад записалась и «Аталаната».
Сейчас у неё далеко не самый сильный соперник. Да, «Олимпиакос» — имя знакомое в Европе. Кажется, что особых проблем он бергамаскам доставить не должен. Хотя в своём-то чемпионате клуб лидирует с большим отрывом от соперников.
«Олимпиакос» вряд ли приедет в Бергамо не в боевом настрое. Учитывая последние результаты «Аталанты», думаю, голы в этой встрече точно будут. Бергамаски не очень уверенно выступают в обороне. Ну а класса греческому клубу просто не хватит, чтобы выстоять против топового соперника из Италии.
Буду ждать результативной игры от двух атакующих команд. Моя ставка тут – ТБ 3», — сказал Калиниченко.
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