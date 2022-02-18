Олимпиада-2022, Пекин, коньки, мужчины, 1000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

18 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у мужчин на дистанции 1000 м. Начало забегов — в 11:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований конькобежца из Нидерландов Тома Крола. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.65.
Кроме него, в числе претендентов на медали аналитики ещё двух голландцев. На Кая Вербея предлагают коэффициент 8.50, а шансы Хейна Оттерспера оценили цифрой 9.50. Сделать ставку на китайца Нина Чжунъяна можно за 10.50.
Из россиян за 25.00 можно поставить на победу Павла Кулижникова. Шансы ещё одного россиянина — Виктора Муштакова — эксперты оценили коэффициентом 40.00.
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