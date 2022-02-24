«Лацио» — «Порту»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Риме

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Лацио» — «Порту».



Ставка: победа «Лацио» за 2.32.



«Лацио» пребывает не в самом лучшем состоянии в Серии А и сражается только за место в Лиге Европы на сегодняшний день. В преыдущем туре даже скромный «Удинезе» (1:1) не получилось одолеть. В еврокубках же первый поединок тоже закончился поражением в один мяч.

Ставка на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.35.

«Порту» разрывает всех во внутреннем первенстве и до сих пор не имеет поражений, в прошлый раз так получилось переиграть «Морейренси» (1:0) в энергосберегающем режиме. Немного не хватило для попадания в плей-офф Лиги Чемпионов, зато в Лиге Европы удалось выиграть первую встречу.



На мой взгляд, встречаются абсолютно равные коллективы и предпочтение стоит отдать римлянам только из-за домашнего стадиона. В первой игре было видно, что команда сражается, дома будет попроще.



Кроме того, «драконы» едут сюда не за победой, а с желанием пройти дальше, имея в запасе один мяч, это и может сыграть с ними злую шутку на чужом стадионе», — сказал Павлюченко.

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