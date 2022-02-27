Ставка Константина Генича на севильское дерби «Севилья» — «Бетис» в чемпионате Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Бетис».
Ставка: в матче будет забито 2 или 3 гола за 1.94.
«Горячее, жаркое, жгучее севильское дерби на «Рамон Санчес Писхуан». Команды соседствуют не только в городе, но и в турнирной таблице. Второе и третье место играют друг с другом.
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«Бетис», судя по всему, держал в голове этот матч, поэтому не был так подвижен и ярок в игре с «Зенитом». «Севилья» тяжёлый матч провела с загребским «Динамо» в Лиге Европы, проиграла 0:1. В концовке даже пришлось чуть-чуть поотбиваться. Но у «Севильи» длинная скамейка, много футболистов, подменяющих друг друга.
Это интересное противостояние тренеров — Лопетеги против Пеллегрини. Прошлый бой остался за «Бетисом», причём два дня продолжался матч в Кубке Испании. И на второй день «Бетис» одолел «Севилью» — 2:1. Сейчас в чемпионате расклады 50 на 50, несмотря на то что «Севилья» играет дома. Ну, может быть, 55 на 45 в пользу «Севильи».
Можно было бы сыграть удаление или карточки в этом матче. Но, учитывая, что много сил было потрачено на неделе в Лиге Европы, при ротации ошибки будут неизбежны. Вряд ли эта игра ограничится одним забитым мячом, но и вряд ли их будет больше трёх. Мой прогноз — 2-3 гола в матче. Либо победа одной из команд 2:0, 2:1, 3:0, в конце концов, или ничья 1:1. Почему нет. Хороший коэффициент — 1.94».
Остались ли у «Бетиса» силы на дерби после матча с «Зенитом»?
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Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.
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