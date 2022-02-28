«Аталанта» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» – «Сампдория».



Ставка: ТМ 3 за 1.80.



«Аталанта» примет дома «Сампдорию» в 27-м туре итальянского чемпионата. Это очень важный матч для «бергамасков». Им сейчас уже никак нельзя терять очки. Так что я жду от команды Гасперини тут прагматичной игры.

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Дело в том, что «Аталанта» теряет шансы на борьбу за первые строчки после каждого тура. Собственно, о её борьбе за Скудетто уже речи не идет. Клуб опустился на пятое место. Сейчас он отстаёт от «Наполи» с третьей позиции на десять баллов. Что уж говорить о двух представителях Милана.



Последние результаты «Аталанты» были просто катастрофическими. Ни одной победы в пяти турах. Да, были у нее за это время и трудные соперники – «Ювентус» (1:1), «Интер» (0:0). Но также команда Гасперини потеряла очки в игре с «Кальяри» (1:2). Сейчас ей необходимо начать побеждать, чтобы возвращать уверенность в себе.



Благо, соперник в этом туре у «Аталанты» снова не самый трудный. Предстоит клубу из Бергамо принять дома «Сампдорию». Сейчас она располагается ближе к зоне вылета, на 15-м месте. У этой команды сезон проходит тоже не лучшим образом. С другой стороны, она хотя бы побеждала в последних турах – «Эмполи» (2:0) и «Сассуоло» (4:0).



В общем, тут вроде бы все говорит о победе «Аталанты». Однако я уже в ней не так уверен. Подобный исход ее встречи ожидался и с «Кальяри». Однако тогда «бергамаски» и вовсе проиграли. Так что я не стану предлагать поставить на исход их матча. Уж слишком непредсказуемо сейчас играют подопечные Гасперини.



Вместо этого я предложу заключить пари на голы. Не думаю, что их будет много. «Аталанта» сыграет осторожно. Ей нельзя уже терять очки. Также на руку «Сампдории» сыграет и то, что её соперник две недели ещё играл в Лиге Европы. Так что атака у «бергамасков» будет не такой активной», — сказал Калиниченко.

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