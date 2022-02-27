«Аталанта» — «Сампдория». Алексей Миранчук упускает отличный шанс

Россиянин до сих пор восстанавливается от травмы, а мог бы помочь бергамаскам в атаке.

28 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория». Начало игры — в 22:50 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Сампдории» оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 4.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Сампдория» 28 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория» (28.02.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. Близится весенняя пора. 28 февраля в чемпионате Италии состоится встреча, которая закроет программу 27-го тура. На стадионе «Атлети Адзурри» местная «Аталанта» примет «Сампдорию». Стартовый свисток запланирован на 22:50 мск.

«Аталанта» в последних пяти турах чемпионата Италии не одержала ни одной победы при трёх ничьих с «Интером» (0:0), «Лацио» (0:0) и «Ювентусом» (1:1). Поражения потерпела от «Кальяри» (1:2) и «Фиорентины» (0:1). С результативностью испытывает огромные проблемы, о чём свидетельствуют только два гола за этот период.



Обусловлен спад кадровым истощением. Бергамаски на неопределённые сроки лишились ряда игроков, в том числе Йосипа Иличича, Дувана Сапаты и Алексея Миранчука. Россиянин, правда, не относится к числу ключевых футболистов, однако начал получать больше игрового времени. Затем хавбек сам угодил в лазарет и до сих пор не может восстановиться.



На позиции центрального нападающего закрепился атакующий полузащитник Руслан Малиновский. В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» (3:0) украинец порадовал болельщиков дублем. Помог «богине» выйти в следующую стадию евротурнира, за что был справедливо номинирован на звание лучшего игрока недели.

В матче последнего тура Серии А Малиновский мог дополнить статистику ещё одним забитым мячом, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот. Джан Пьеро Гасперини остался крайне недоволен решением и наговорил лишнего в адрес судьи, за что схлопотал красную карточку. Грядущее противостояние, соответственно, пропустит.



«Сампдория» может извлечь из этого выгоду. Текущий розыгрыш чемпионата Италии начала скромно, часто терпела поражения и постепенно близилась к зоне вылета. Тем не менее в последних трёх встречах активизировалась и выступила очень симпатично. Сначала разгромила «Сассуоло» (4:0), затем с минимальной разницей уступила мощному «Милану» (0:1) и разделалась с «Эмполи» (2:0).

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Обратим внимание на неудачную встречу, так как она выделяется среди прочих. Крепкой обороне миланцев клуб из Генуи не сумел создать проблем. Нанёс только четыре удара, лишь один из которых угодил в створ. Немудрено, ведь его атакующий дуэт состоит из двух возрастных нападающих — 39-летнего Фабио Квальяреллы и 34-летнего Франческо Капуто. В полузащите тоже есть ветеран — Антонио Кандрева.



Останавливаться на достигнутом, руководство «Дории», как оказалось, не собирается. В трансферное окно в подспорье к вышеупомянутым игрокам заключило контракт с 35-летним Себастьяном Джовинко. Некогда он выступал за туринский «Ювентус». Усиление — это хорошо, но скорости в нападении и так не хватает. Ещё один опытный игрок вместо скоростного — весьма сомнительный шаг.



Как бы там ни было, прогресс в игре «моряков» наблюдается ощутимый. Как минимум пропускают меньше. Связан успех с фигурой главного тренера — Марко Джампаоло. 54-летний специалист вернулся в клуб, который возглавлял с 2016 по 2019 год, после негативного опыта в «Милане» и «Торино».

«Богиня» сильно ослаблена травмами, как следствие — мало забивает. Зато в обороне держится молодцом. Явным фаворитом предстоящей встречи не выглядит не только из-за дисквалификации Джан Пьеро Гасперини. На позиции нападающего находится полузащитник, рассчитывать на стабильность при таком раскладе не приходится.



Также не стоит забывать, что «Сампдория» окрепла после возвращения Марко Джампаоло. Тоже имеет проблемы атакующего характера, так как переполнена опытными, но не очень скоростными футболистами. Зато пропустила в последних матчах Серии А мало. Думаем, можно взять тотал меньше 3 мячей за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Сампдория» 28 февраля 2022 года

Оба коллектива на данный момент могут похвастаться крепкой защитой, что предвещает низкую результативность матча. При этом оба мало забивают. «Аталанта» из-за кадровых проблем, а «Сампдория» — из-за возрастных нападающих. Середняков и аутсайдеров без труда обыгрывает, а вот ворота крепких оппонентов распечатать зачастую не получается. Думаем, голов будет немного.



Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.78.

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