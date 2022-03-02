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«Спартак» — «Кубань»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

«Спартак» — «Кубань»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Спартак» – «Кубань» в рамках 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.66.

«Учитывая, что это всего лишь 1/8 финала, учитывая, как «Спартак» сыграл с ЦСКА, «Спартак» — явный фаворит в этой встрече.

Прогноз Егора Титова на матч «Сочи» — ЦСКА.

Коэффициент на победу москвичей маленький, поэтому мой совет брать победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.66. «Спартак» в матче с ЦСКА выглядел не лучшим образом, более крупную фору поэтому брать не надо. Не уверен, что здесь будет игра в одни ворота», — сказал Титов.

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