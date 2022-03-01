«Спартак» — «Кубань». Красно-белые сдержат слово

2 марта состоится матч Кубка России «Спартак» — «Кубань». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех краснодарцев оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Агент Кофрие не исключил, что защитник покинет «Спартак» и уедет из России.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Кубань» 2 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Кубань» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Спартак» — «Кубань» (02.03.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига, а уже в начале марта пройдут игры 1/8 финала Кубка России. 2 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве сразятся «Спартак» и «Кубань». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Зимой «Спартак» проявил значительную активность. На посту главного тренера Паоло Ваноли заменил Руя Виторию. Также клуб приобрёл Шамара Николсона из «Шарлеруа», Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала», Леона Классена из «Тироля», Кристофера Мартинса Перейру из «Янг Бойз», Илью Свинова из «Факела» и двух футболистов «Крыльев Советов» — Данила Пруцева и Никиту Чернова.



В матче последнего тура чемпионата России многие из новичков получили игровое время, однако результата добиться не помогли. По итогу красно-белые проиграли в московском дерби ЦСКА (0:2). Красно-белые нанесли больше ударов, много атаковали и в целом оставили приятное впечатление, однако результативность сильно подкачала.



Паоло Ваноли не скупился на эмоции: скинул пиджак и даже немного полил газон, в ярости бросив открытую бутылку с водой под ноги. Дебют итальянца в РПЛ не задался, но первый блин, как известно, комом. Команда досталась ему не в лучшем виде — на девятом месте в РПЛ с 23 очками.

Однако беда не приходит одна — УЕФА и ФИФА исключили москвичей из Лиги Европы. Запланированные матчи стадии 1/8 финала с «Лейпцигом» не состоятся, а немцы получат автоматическую путёвку в четвертьфинал. Руководство клуба заявило, что расстроено данным событием, но чётко обозначило цели на сезон. «Спартак» сконцентрируется на чемпионате России и Кубке страны.



ПФК «Кубань» был создан в 2018 году под названием «Урожай», после распада той самой «Кубани», которая даже шумела в еврокубках. Новый клуб начал свой путь в ПФЛ. Успешно прошёл по тернистой тропе, занял первое место в группе и пробрался в ФНЛ. Не обошлось без скандальных историй, связанных со взятками и спекуляциями, но это уже другая история.



Успехи во втором по силе дивизионе чемпионата России у кубанцев незавидные. Располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице неподалёку от зоны вылета. При этом в последних пяти встречах одержали только одну победу — в матче с «Текстильщиком» (3:1). Также сыграли вничью со «Спартаком-2» (0:0) и «Аланией» (5:5), а поражения потерпели в играх с «Велесом» (0:1) и «Олимпом» из Долгопрудного (0:2).

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.37.

Впрочем, в Кубке России подопечные Роберта Евдокимова выступают выше всяких похвал. Потерпев поражение в матче с «Ленинградцем» (0:1), разгромили «Краснодар» (3:0) в дерби и вышли в плей-офф турнира. «Быки» в ту пору испытывали серьёзные проблемы, возглавлял их Виктор Гончаренко.



Плохо то, что команда не провела ещё ни одного матча в 2022 году. Усилились в январское трансферное окно Александром Сапетой из «Нижнего Новгорода», Данилой Ведерниковым из «Ростова», Вадимом Каревым из «Локомотива», Артёмом Поплевченковым из «Спартака» и Кириллом Большаковым из «Химок». Но как проявят себя новобранцы в грядущем матче? Большой вопрос.



Москвичи выступают на совсем ином уровне, они банально сильнее и уже получили игровую практику после зимнего перерыва. Плюс обладают солидными ресурсами и теперь сконцентрированы на внутренней арене после сложившейся ситуации с Лигой Европы. Самое время поправить результативность и проверить возможности новичков.

Кубанцы выглядят явными аутсайдерами, так как выступают даже по меркам ФНЛ не очень. Близость зоны вылета говорит сама за себя. Только одержанная разгромная победа в дерби с «Краснодаром» в Кубке России выделяется на общем фоне, но там повезло, что противник был совсем не в форме. Потому возьмём Ф1(-1.5) за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Кубань» 2 марта 2022 года

Уровень команд совсем разный. «Спартак» радовал выступлениями в Лиге Европы до исключения из евротурнира. Усилился в трансферное окно и сконцентрирован на успехах на внутренней арене. «Кубань» такими достижениями похвастать не может. Располагается внизу таблицы ФНЛ. Зимой приобрела новобранцев, но как они выступят — неизвестно, игровой практики давно не было. Думается, номинальные хозяева окажутся на порядок сильнее.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за коэффициент 1.69.

Ставка на матч «Спартак» — «Кубань» с коэффициентом 2.30.

Червиченко — про исключение «Спартака» из Лиги Европы: ну, отстранили и отстранили.

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