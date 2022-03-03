«Зенит» — «КАМАЗ»: эксперты оценили шансы команды Семака в 1/8 финала Кубка России

3 марта в Санкт-Петербурге состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ». Начало игры — в 20:15 мск.
Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе клубов РПЛ.
Букмекеры не сомневаются в успехе подопечных Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 1.11. Успех «КАМАЗ» оценён в 26.00. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 9.80.
Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, зайдёт коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.83. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.
Выход «Зенита» в четвертьфинал Кубка России доступен за 1.05 (около 92% вероятности), итоговый успех «КАМАЗ» идёт за 11.50 (8%).
Джон Терри назвал Абрамовича лучшим владельцем в мире.
Нобоа опроверг информацию об уходе легионеров из «Сочи».
- 3 марта 2022
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 1 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 28 февраля 2022
-
21:23
-
19:00