«Зенит» — «КАМАЗ»: эксперты оценили шансы команды Семака в 1/8 финала Кубка России

3 марта в Санкт-Петербурге состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ». Начало игры — в 20:15 мск.

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Букмекеры не сомневаются в успехе подопечных Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 1.11. Успех «КАМАЗ» оценён в 26.00. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 9.80.



Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, зайдёт коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.83. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Выход «Зенита» в четвертьфинал Кубка России доступен за 1.05 (около 92% вероятности), итоговый успех «КАМАЗ» идёт за 11.50 (8%).

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