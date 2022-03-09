«Реал» — «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию, какой канал покажет матч Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск.
Ставка Виктора Гусева на матч «Реал» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.78.
Прямую трансляцию со стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех французов оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.88.
Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Реал» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.40.
Okko отреагировал на запрет показа матчей АПЛ на территории России.
Кейн: после прихода Конте я чувствую, что нахожусь в отличном месте.
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