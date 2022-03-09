«Металлург» — «Барыс»: прогноз Дарьи Мироновой на 5-й матч Кубка Гагарина-2022

Журналистка Дарья Миронова сделала прогноз на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс».
Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.55.
«Кошечкин — стена. А когда Василий поймал кураж, помешать ему может только собственный защитник, случайно перекрывший видимость. «Металлург» по ходу этой серии забрасывал и в большинстве, и в меньшинстве. В общем, спецбригады работают.
«Металлург» — «Барыс»: когда начало, где покажут?
«Барыс» часто бросает своего вратаря на растерзание, не зачищает «пятачок», не блокирует броски, теряет шайбу в средней зоне. В каждом из четырёх матчей было заброшено минимум пять шайб.
Отрицательная черта «магнитки» — удаления в третьих периодах. Почувствовав вкус приближающейся победы, они могут начать бить баклуши, как это было в третьей игре, когда пропустили три шайбы за 10 минут. В четвёртом матче «Металлург» так же бурно удалялся в концовке, но Кошечкин подтащил.
Всем нужно дополнительное время на отдых, а значит, закрыть серию в Магнитогорске будет для хозяев нормой. Главное — не проиграть самим себе и поддержать свой атакующий потенциал. Меньше пяти голов в этой серии не было — и не надо. Oстановлюсь на ТБ 5».
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