«Атлетико» — «Кадис»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 28-го тура Примеры «Атлетико» — «Кадис».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.



«Пятничная игра испанской Ла Лиги. Здесь надо понимать, что она специально вынесена для «Атлетико» Мадрид, чтобы команда могла подготовиться к игре с «Манчестер Юнайтед».

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«Кадис» при новом тренере начал играть лучше, но есть ощущение, что это временное явление. Даже по самой афише понятно, что это низовой матч. Давайте возьмём здесь тотал меньше 2.5. Надеюсь, что по итогу будем радоваться нашему решению», — сказал Наливайко.

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