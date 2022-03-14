«Рубин» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ростов» в 21-м туре РПЛ сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Рубина» за 1.99.
«Команды испытывают проблемы с составом. Отток легионеров продолжается. «Ростов» пятерых человек потерял на этой неделе, некоторые из них были достаточно важными. Тот же Баштуш, который в обороне был главным человеком. Ещё и Хаджикадунич уехал. «Рубин» вообще лидера потерял. Дрейер очень много забивал с того момента, как оказался в России. В качестве команды потеряли.
«Рубин» — «Ростов»: когда начало, какой канал покажет?
Карпин вернулся в «Ростов». Понятно, что он многих игроков знает, но всё равно нужно время, чтобы втянуться. И это сейчас пойдёт в минус ростовчанам, на мой взгляд.
«Рубин» важную победу в прошлом туре одержал. Очень хорош Лисакович, забивает и забивает после своего перехода, передачи отдаёт. Чуть ли не ключевым игроком стал этот нападающий в короткий срок. В неплохом настроении к этому матчу подходит «Рубин». И я думаю, у него все шансы, чтобы одержать победу», — сказал Титов.
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