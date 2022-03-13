«Рубин» — «Ростов». Валерий Карпин не панацея

Тренер сборной России вернулся в Ростов, но спастись от вылета будет не так просто.

14 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью тоже принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» 14 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» (14.03.2022)

Первый месяц весны близится к экватору. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя. 14 марта состоится встреча, которая закроет программу 21-го тура. На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Рубин» с переменным успехом выступал до зимнего перерыва из-за нехватки ресурсов. Даже ходили слухи об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Однако после победы над столичным ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России (1:0) стало понятно, что хребет у тренера и его подопечных имеется. С тех пор вопрос о смене наставника не поднимался.



Напротив, было решено устранить настоящую причину неудач — нехватку ресурсов. Казанцы порядочно усилились, заключив контракты с Александром Ломовицким, Виталием Лисаковичем и Константином Кучаевым. Благодаря этому возобновили сезон очень симпатично. Сначала чуть не отобрали очки у лидирующего «Зенита» (2:3), а затем обыграли в гостях «Ахмат» (2:1).



В обеих встречах порадовал результативностью Лисакович. Форвард быстро адаптировался в новом коллективе. Сначала оформил дубль в ворота петербуржцев, а затем забил гол и отдал голевую передачу в противостоянии с грозненцами. Также бомбардир помог обыграть волгоградский «Ротор» в 1/8 финала Кубка России (2:1). Вновь оформил дубль, пусть и с пенальти.

«Ростов» тоже постарался усилиться зимой. К коллективу присоединились Александр Селява, Степан Мельников, Александр Сельянов и Егор Голенков. Также вернулся Валерий Карпин. Тренер сборной России будет совмещать работу в клубной и национальной командах. Пока что наш футбол изолирован от международной арены, так что специалист может сконцентрироваться на первенстве.

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Впрочем, потерь у ростовчан тоже хватает. Пять легионеров воспользовались возможностью временного трудоустройства. В одностороннем порядке приостановили контракты со своим клубом Бартоломеу Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Армин Гигович, Понтус Альмквист и Магнус Кнудсен. Потери серьёзные.



В матче последнего тура РПЛ некоторые из этих футболистов приняли участие. Тем не менее команда из Ростова-на-Дону потерпела поражение от «Сочи» (0:1). На тот момент её возглавлял Виталий Кафанов. Соперник попался очень серьёзный, но в целом команда смотрелась симпатично. Много атаковала и даже могла сравнять счёт. Подвела реализация.



Других официальный встреч после возобновления регулярного чемпионата России жёлто-синие провести не успели. Противостояние с «Крыльями Советов» было перенесено в связи с действующим на тот момент в Ростовской области и других южных регионах режимом чрезвычайной ситуации.

Сейчас казанцы выглядят фаворитами. Качественно усилились футболистами, которые уже приносят колоссальную пользу. «Ростов» же расстался с легионерами и имел мало игровой практики после перерыва. Позитивный момент есть — Карпин вернулся, но ему наверняка понадобится время, чтобы освоиться после перемен. Возьмём П1 за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» 14 марта 2022 года

«Рубин» выдал мощный рестарт сезона. Порадовал результативностью и качественной игрой. Леонид Слуцкий получил в подспорье ряд отличных игроков и быстро сумел выстроить тактику под них. А вот «Ростов» возобновил сезон с поражения. Лишился поддержки легионеров и имел мало игровой практики после зимнего перерыва. При таком раскладе даже Карпин сразу не спасёт.



Ставка: победа «Рубина» за коэффициент 1.86.

Мостовой: мне смешно от возвращения Карпина в «Ростов».

Карпин и «Ростов» — вечная любовь. Тренер сборной снова будет работать на два фронта.

Булыкин объяснил, зачем Карпину возвращаться в «Ростов».