«Лилль» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лилль» — «Челси».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.20.



«Думаю, что матч будет напряжённым с учётом того, что происходит вокруг «Челси», и разговоров о том, что команда может не доиграть этот сезон. Но мы видели, как все эти слухи Томас Тухель отверг игрой с «Ньюкаслом». Это важнейшая победа для синих. И вот теперь поездка во Францию, где «Лилль» очень силён.

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Надо обратить внимание, что «Лилль» крайне редко на своём поле проигрывает: это было в августе, и это было не так давно в «ПСЖ». И всё. То есть в 18 домашних матчах всего 2 поражения – это роскошный результат. А если мы возьмём не такой длинный отрезок, а посмотрим последние 6 игр, то команда пропустила всего 2 мяча на своём поле.



В общем, «Челси» приезжает на сложную территорию. С другой стороны, имея за плечами домашнюю комфортную победу, этого может хватить, чтобы пройти в следующий раунд. Здесь «Челси» надо будет думать о том, чтобы не пропустить и сосредоточиться на обороне.



Не могу сказать, что «Лилль» как-то блещет в атаке. Здесь тоже результативность не самая лучшая, хотя команда не проигрывает. Ну и достаточно часто играет вничью. Мы можем посмотреть на последний матч команды – 0:0.



Думаю, что у хозяев могут быть проблемы с голами. Потому что «Челси» в обороне играет нормально. Лондонцам нужно просто терпеть и ждать.



«Лилль» будет рисковать, а все риски – на второй тайм. В первом будет ничья. «Челси» сыграет надёжно», — сказал Казанский.

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