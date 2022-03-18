Паула Бадоса — Мария Саккари: прогноз Игоря Панкова на игру в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Паула Бадоса — Мария Саккари.
Ставка: победа Бадосы за 1.77.
«В нижней части турнирной сетки обошлось без сюрпризов, если не считать вылет Соболенко. Паула Бадоса и Мария Саккари подтвердили свой класс в каждом из своих матчей и прошли в полуфинал, не отдав ни одной партии. В плане возможной усталости теннисистки в равном положении.
Шамиль Тарпищев: у Рублёва есть реальный шанс на финал в Индиан-Уэллсе.
Соперницы готовы к своему второму в истории противостоянию. В конце прошлого года они сражались в Гвадалахаре на Итоговом турнире. Тот матч получился во многом равным, но Паула хороша была на решающих мячах, плюс ко всему в двух сетах именно испанка первой делала брейки. Нельзя сказать, что сегодня серьёзно что-то изменилось.
Здесь стоит отметить одну интересную деталь. Саккари занимает шестое место в рейтинге, но в карьере у неё один титул. Греческая теннисистка регулярно и стабильно на практически всех турнирах преодолевает несколько раундов, но на решающих стадиях испытывает проблемы. В этом году у неё уже был проигранный финал в Санкт-Петербурге (причём там с трудом прошла в полуфинале Бегу), полуфинал в Дохе. Только в прошлом сезоне в пассиве Марии семь проигранных полуфиналов и всего один выход в финал. Очень тяжёлая стадия для Саккари.
Бадоса тяжеловато стартовала в Индиан-Уэллсе, но постепенно разыгралась. В чём-то ситуация схожая с минувшим годом. Теннисистка защищает прошлогодний титул и играет с двойной мотивацией. Думаю, при всех прочих равных всё равно испанка пройдёт из этой пары в финал, на решающих мячах она умеет сыграть более спокойно, выждать, найти подходящий момент для атаки, возможно, это станет залогом её успеха», — сказал Панков.
Рублёв — Димитров: когда начало, где покажут?
Бывший тренер Федерера назвал причину неудачи Медведева в Индиан-Уэллсе.
Новая Формула-1 возвращается! Теперь без российских денег и с новыми болидами.
- 18 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 17 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00