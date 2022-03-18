Паула Бадоса — Мария Саккари: прогноз Игоря Панкова на игру в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Паула Бадоса — Мария Саккари.



Ставка: победа Бадосы за 1.77.



«В нижней части турнирной сетки обошлось без сюрпризов, если не считать вылет Соболенко. Паула Бадоса и Мария Саккари подтвердили свой класс в каждом из своих матчей и прошли в полуфинал, не отдав ни одной партии. В плане возможной усталости теннисистки в равном положении.

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Соперницы готовы к своему второму в истории противостоянию. В конце прошлого года они сражались в Гвадалахаре на Итоговом турнире. Тот матч получился во многом равным, но Паула хороша была на решающих мячах, плюс ко всему в двух сетах именно испанка первой делала брейки. Нельзя сказать, что сегодня серьёзно что-то изменилось.



Здесь стоит отметить одну интересную деталь. Саккари занимает шестое место в рейтинге, но в карьере у неё один титул. Греческая теннисистка регулярно и стабильно на практически всех турнирах преодолевает несколько раундов, но на решающих стадиях испытывает проблемы. В этом году у неё уже был проигранный финал в Санкт-Петербурге (причём там с трудом прошла в полуфинале Бегу), полуфинал в Дохе. Только в прошлом сезоне в пассиве Марии семь проигранных полуфиналов и всего один выход в финал. Очень тяжёлая стадия для Саккари.



Бадоса тяжеловато стартовала в Индиан-Уэллсе, но постепенно разыгралась. В чём-то ситуация схожая с минувшим годом. Теннисистка защищает прошлогодний титул и играет с двойной мотивацией. Думаю, при всех прочих равных всё равно испанка пройдёт из этой пары в финал, на решающих мячах она умеет сыграть более спокойно, выждать, найти подходящий момент для атаки, возможно, это станет залогом её успеха», — сказал Панков.

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