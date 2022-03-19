Александр Волков — Том Аспиналл: во сколько начало, где смотреть бой, прямая трансляция

Сегодня, 19 марта, в Лондоне (Великобритания) на арене O2 состоятся бои турнира UFC Fight Night 204. В главном событии вечера нас ждёт поединок в тяжёлом дивизионе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом. Начало — не ранее 23:00 мск.

Когда начнётся бой Волков — Аспиналл, где смотреть бои основного карда?

Посмотреть бой российского спортсмена с англичанином в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом поединка россиянина. Сделать ставку на победу Александра Волкова можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Успех Тома Аспиналла оценён аналитиками коэффициентом 2.08 (48%). Пари на ничью принимаются за 60.00.

Если Волков выиграет досрочно, сыграет коэффициент 2.60. Если Аспиналл — 2.65.

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