«Реал» — «Барселона»: эксперты назвали фаворита в «эль класико»

Сегодня, 20 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

Где покажут матч «Реал» — «Барселона»?

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.34 (29% вероятности). Ставки на ничью принимаются за 3.76 (26%).



Аналитики также считают, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

«Реал» огласил заявку на «класико» с «Барселоной».

«Реал» — «Барселона»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Зарема: расширяйте РПЛ, пусть играет «Зенит» со своими фармами.