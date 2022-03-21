«Салават Юлаев» — «Трактор»: когда начало 3-го матча серии, где покажут в прямом эфире

21 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Счёт в серии равен — 1-1. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Почему поддержка трибун не спасёт «Салават» в третьем матче с «Трактором»?

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.19, в то время как успех уфимцев оценён экспертами в 2.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00.



Букмекеры сомневаются, что третий матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89.

Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Буллит в основное время оценён в 10.00, гол в меньшинстве — в 7.00.

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