«Салават Юлаев» — «Трактор»: когда начало 3-го матча серии, где покажут в прямом эфире

21 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Счёт в серии равен — 1-1. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Почему поддержка трибун не спасёт «Салават» в третьем матче с «Трактором»?
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.19, в то время как успех уфимцев оценён экспертами в 2.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00.
Букмекеры сомневаются, что третий матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89.
Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Буллит в основное время оценён в 10.00, гол в меньшинстве — в 7.00.
Ротенберг прокомментировал победу СКА во втором матче серии со «Спартаком».
Илья Воробьёв: «Металлургу» надо повысить уровень ярости, чтобы переломить серию.
- 21 марта 2022
-
08:00
- 20 марта 2022
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
10:49
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 19 марта 2022
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30