«Салават Юлаев» — «Трактор»: эксперты назвали фаворита четвёртого матча серии КХЛ

23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу уфимского клуба.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.76. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.86.



Букмекеры сомневаются, что четвёртый матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.72. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

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