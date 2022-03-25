Египет — Сенегал: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Египет – Сенегал.

Ставка: Сенегал не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

«Сенегальцы показали в финале Кубка Африки, что являются более мощной командой. Египтяне не слишком разнообразны во владении и опасность могут представлять разве что при забросе мяча на Салаха и при стандартах.

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Новоиспечённые чемпионы чёрного континента куда интереснее во всех компонентах игры. Они и быстрее, и сильнее, и вариативнее в атакующих действиях.



Ко всему прочему, думаю, что первая в истории победа на континентальном первенстве добавит им ещё больше уверенности в собственных силах.



Хозяевам, конечно, захочется отомстить сенегальцам за недавнее поражение, но есть сомнения в том, что они смогут выйти победителями этого противостояния по сумме двух встреч – всё-таки козырей в рукаве Алиу Сиссе куда больше».

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Ставка на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом 2.23.



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