Египет — Сенегал. У Садио Мане губа не дура

25 марта состоится 1-й матч третьего раунда квалификации ЧМ-2022 Египет — Сенегал. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу египтян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех сенегальцев оценён экспертами в 2.97. Ставки на ничью принимаются за 2.82.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Египет — Сенегал 25 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Египет — Сенегал не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.52.

Анализ и прогноз 1-го матча третьего раунда отбора ЧМ-2022 Египет — Сенегал (25.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Африке на 25 марта запланированы пять первых противостояний третьего раунда. В самом позднем из них Египет примет Сенегал. Встреча пройдёт на стадионе «Каир Интернейшнл» в Египте. Начало запланировано на 22:30 мск.

Не так давно «Львы Теранги» впервые в истории стали обладателями Кубка африканских наций. В финале обыграли как раз сборную Египта (0:0, по пенальти 4:2). Результат встречи вполне закономерен. С первых минут задали высокий темп и заработали пенальти, который парировал хитрый Мохамед Абугабаль.

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Чаще владели мячом, нанесли больше ударов, но оппонент дотянул до послематчевой серии 11-метровых ударов, где удачливее оказались сенегальцы. Заключительный удар нанёс Садио Мане, ставший по итогу лучшим игроком турнира. Форвард английского «Ливерпуля» сыграл в каждом из семи матчей и записал на свой счёт три гола и две голевые передачи.



На групповом этапе отборочного цикла ЧМ-2022 бомбардир тоже продемонстрировал высший пилотаж. Принял участие в пяти встречах и забил три гола. В результате подопечные Алиу Сиссе за шесть матчей не потерпели ни одного поражения при одной ничьей с Того (1:1). Ничейный результат отчасти обусловлен непредвиденной травмой Мане, ввиду которой он покинул поле на 28-й минуте.

В матче последнего тура группового этапа квалификации ЧМ-2022 с Конго форвард участия принять, соответственно, не смог. Однако сокомандники его не подвели: без труда одержали победу (2:0). Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Сборная Сенегала может похвастаться отличными ресурсами, из-за которых считалась главным фаворитом Кубка Африки.

Египтяне, в свою очередь, с большим трудом добрались до финала Кубка африканских наций. Проблемы начались ещё на групповом этапе турнира. Сначала они потерпели поражение от Нигерии (0:1), затем с минимальным перевесом обыграли Гвинею-Бисау и Судан (в обоих случаях 1:0). Дальше — только хуже.



В 1/8 финала попался крепкий Кот-д'Ивуар. В целом сборная Египта выглядела на порядок симпатичнее оппонента, хотя всецело отдала инициативу и играла исключительно на контратаках. Однако соперник, создав несколько опасных моментов, ненароком вывел основного голкипера египтян — Мохамеда Эль-Шенави — из строя.

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Героем встречи стал уже известный нам Мохамед Абугабаль. Второй голкипер сборной быстро сориентировался на ленточке ворот. Сначала помог добыть победу над ивуарийцами (0:0, по серии пенальти 5:4), а затем поразил мастерством в матчах 1/4 финала и 1/2 финала с Марокко (2:1 ДВ) и Камеруном (0:0, по серии пенальти 3:1) соответственно. За этот период единственный гол в основное время пропустил лишь с пенальти.



Несмотря на старания Мохамеда Салаха, «фараоны» выступили в Кубке Африки очень прагматично. Результативностью не радовали. Лучшему бомбардиру АПЛ не давали пространства, так как ожидали от него наибольшей угрозы. А потому автор 20 голов и 10 голевых передач в 27 играх АПЛ отметился только двумя голами и одной голевой передачей в семи матчах Кубка Африки.



Ресурсов у египтян действительно на порядок меньше, чем у многих африканских сборных. Однако за счёт крепкой линии обороны и стараний голкипера сумели добраться аж до финала Кубка африканских наций. Плюс преуспели на групповом этапе отборочного цикла ЧМ-2022, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.



Излюбленным счётом «фараонов» в финальных матчах Кубка Африки стали нули на табло. В грядущем матче нас наверняка ждёт нечто подобное. Сенегальцы выглядят сильнее и в последней очной встрече одержали победу, пусть и по пенальти. Учитывая стратегию египтян и прочие факторы, возьмём лучше Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.88. В прошлый раз такая ставка сыграла.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Египет — Сенегал 25 марта 2022 года

Сборная Сенегала имеет отличные ресурсы, уверенно выступает на дистанции и может похвастаться победой в финале Кубка Африки. Однако «фараонам» тоже стоит отдать должное. Благодаря надёжной линии защиты, феноменальной игре голкипера и волевым качествам дотянули до финала. С результативностью есть проблемы, но оборона в порядке. При таком раскладе больше верится в то, что гости не проиграют, а голов будет немного.



Ставка: сборная Сенегала не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

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