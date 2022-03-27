«Питтсбург» — «Детройт»: прогноз Владимира Светберга на матч НХЛ

Аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Детройт».



Ставка: победа «Питтсбурга» и ТБ 3.5 за 1.74.



«В последнем матче «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» со счётом 1:5. Поражение можно считать обидным, ведь очки сейчас команде очень нужны. У «Пингвинз» небольшой спад, но в целом если брать статистику по сезону, то игра в защите и нападении на хорошем уровне (4-я защита в лиге и 13-я в атаке).

Овечкин сравнялся с Хоу по количеству победных шайб за всю историю НХЛ.

У «Детройта» снизилось качество игры за последние 10 игр: в среднем команда стала забивать 2,6 шайбы за матч, а пропускать при этом 4,5. А с учётом, что эта игра является третьей за трое суток, эти показатели должны ухудшаться. Также «Ред Уингз» имеют дело с большим количеством травмированных игроков, включая вратаря Томаса Грайсса, который выбыл из строя в эти выходные из-за проблемы с верхней частью тела, и защитника Марка Стаала. Из-за этого команда заигрывает очень много молодых игроков, которые, возможно, добавляют желания, но не качества в игре.



В сегодняшнем матче с «Тампой» было видно, что «Детройт» сильно устал: вязкая игра, очень энергозатратный хоккей, да и ещё тяжёлый овертайм. Тот же Неделькович провёл отличный матч, но при этом достаточно тяжёлый. Сегодня его не должны выпускать, так как это может стать для него тоже третьим матчем за трое суток. В том же матче с «Айлендерс» он вышел на замену, когда Грайсс пропустил трёшку, и так эксплуатировать вратаря, в команде, которой не светит плей-офф, вряд ли будут. Остаётся вечный бэкап Кэлвин Пикар, который за последние 4 сезона поиграл только 17 матчей.



«Питтсбургу» нужны очки, чтобы укрепиться в Столичном дивизионе, в последних личных встречах зачастую побеждает откровенный фаворит, а с учётом устоявшегося тренда от «Детройта» (в последних 16 B2B-играх был пробит тотал больше в 13) можно взять интересный комбинированный вариант на матч», — сказал Светберг.

Марк-Андре Флёри высоко отозвался о Кирилле Капризове.

Вайсфельд поделился ожиданиями от финала Запада между ЦСКА и СКА.

ИИХФ определилась с местом проведения МЧМ-2023, который отобрали у России.